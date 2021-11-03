Антонов заявил, что каналы общения между Россией и США постепенно восстанавливаются

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российско-американские каналы общения постепенно восстанавливаются, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия-24".

"На сегодняшний день у нас установились деловые отношения по линии советов безопасности, разумеется, никогда мы не прекращали контакты по линии МИД. Буквально две недели назад здесь (в Вашингтоне) побывала большая делегация под руководством вице-премьера Алексея Оверчука, которая провела различные встречи с представителями разных структур США. Начальник Генштаба, генерал армии Герасимов встречался со своим коллегой в Хельсинки, - сказал посол РФ. - Все это говорит о том, что постепенно воссоздаются, восстанавливаются каналы общения между двумя государствами".

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Посол отметил, что главное, чтобы эти контакты привели к конкретным результатам в улучшении взаимоотношений между странами. "Ведь проблем огромное количество. Первая - это коронавирус, который внес изменения в нормальную жизнь россиян, американцев и граждан по всему миру. Вторая - изменение климата, которое сейчас обсуждается в Глазго. Нам, разумеется, нужны, мы заинтересованы в установлении прагматичных, деловых и предсказуемых отношениях с США", - подчеркнул Антонов.

Вместе с тем США не поддержали предложение РФ по обнулению всех существующих дипломатических ограничений, сообщил Антонов. "Наше предложение обнулить все существующие ограничения не было поддержано ни в Госдепартаменте, ни в Белом доме. Я поднимал этот вопрос лично в ходе своих контактов", - сказал он.

По словам Антонова, без урегулирования этих проблем выстроить нормальные отношения между двумя странами будет невозможно. "У меня такое ощущение, что некоторые здесь, в Вашингтоне, исходят из того, что нам нужны предсказуемо плохие отношения в этой области. Разумеется, с такой постановкой вопроса мы не можем согласиться", - подчеркнул посол. По его словам, сложившиеся трудности отражаются на повседневной жизни российских дипломатов.

Информационная безопасность

США ответили на часть запросов России в сфере информационной безопасности, но ряд вопросов по-прежнему игнорируется, сказал Антонов.

"Очень хорошую картину дал в свое время [президент России] Владимир Путин в Женеве, когда он сказал на пресс-конференции, что мы около 40 запросов направили американской стороне, и они не ответили нам ни на один. Хочу сказать, что американские коллеги попросили нас повторить эти запросы и по некоторым вопросам мы получили ответы, но далеко не по всем", - сказал посол, отвечая на вопрос, как часто американцы отвечают на запросы РФ в данной сфере.

Дипломат отметил, что для установления доверия между РФ и США в этой сфере необходимо время, но "маленькие, ощутимые" результаты такого взаимодействия уже имеются. "Могу сказать, что по линии Белого дома официально звучит позитивная оценка тех контактов, которые происходят между Россией и США в этой области", - подчеркнул Антонов.

По словам посла, различные структуры США после саммита лидеров двух стран в Женеве получили команду о необходимости развивать контакты с Москвой. "После встречи Владимира Путина и Джо Байдена мне удалось тут же побывать в Белом доме, в Госдепартаменте, и я задал прямо вопрос: "Скажите, пожалуйста, вам поступили прямые команды о том, что надо продолжать взаимодействие, продолжать контакты между соответствующими структурами РФ и США?" Было очень приятно услышать, что такую команду от администрации американские структуры получили", - добавил он.

Экономические санкции

Вероятность объявления новых экономических санкций США против России существует, заявил Антонов.

"Нельзя сказать о том, что вероятности объявления [экономических] санкций против России нет на сегодняшний или на завтрашний день, такая вероятность, она существует", - сказал посол РФ.

Деловое сообщество

Американское деловое сообщество хочет сотрудничать с РФ, но ему не нравится непредсказуемость политики администрации США, сообщил Антонов.

По словам дипломата, американский бизнес не хочет уходить из России, ведь правительство РФ создало благоприятные условия для функционирования их бизнеса. "И каждый раз, когда я встречаюсь с представителями здешнего бизнеса, задают один и тот же вопрос: что вам нравится в плане функционирования инвестиционного климата и что не нравится. И самый главный ответ у американцев один: нам не нравится непредсказуемость администрации, потому что мы не знаем, что завтра будет опять на российско-американском треке, какие будут введены санкции", - сказал он.

Антонов подчеркнул, что Россия выступает за развитие контактов между бизнесменами двух стран и неоднократно напоминали коллегам в США о важности создания так называемого делового Консультативного совета между Россией и США.