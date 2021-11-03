В США заявили, что фиксируют ощутимое снижение количества атак хакеров с территории России

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты фиксируют ощутимое снижение количества атак хакеров с территории России на американские объекты, однако пока не знают, является ли это следствием принятых российскими властями мер против правонарушителей. Об этом заявил в среду на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США директор управления Белого дома по кибербезопасности Крис Инглис.

"Мы видим ощутимое снижение", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как изменилось количество атак хакеров с территории России на объекты в США с момента проведения российско-американского саммита в Женеве в июне. "И мы должны сделать так, чтобы эта тенденция сохранялась", - подчеркнул американский чиновник.

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"Пока слишком рано говорить, является ли это следствием практических усилий, предпринятых Россией или руководством России. Это может быть также следствием того, что правонарушители в этой сфере просто в некотором роде залегли на дно, понимая, что в настоящий момент для них сложилась очень опасная ситуация", - добавил Инглис. Он отметил, что "в долгосрочной перспективе" власти США смогут "измерить количественно и качественно это снижение", однако пока, по его мнению, еще рано делать окончательный выводы.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе СМИ приписывают атаку, совершенную в начале июля на сети IT-компании Kaseya.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.