БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Минэкономики ФРГ не может назвать возможные сроки ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Как заявила в среду на брифинге представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон, процесс сертификации трубопровода в Федеральном сетевом агентстве пока продолжается.

"Как известно, продолжается процесс сертификации в Федеральном сетевом агентстве. Я не могу назвать сроков", - сказала она и напомнила, что в законодательстве ФРГ на процесс рассмотрения заявки дается четыре месяца.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также требуется получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.