Омбудсмен Украины потребовала удалить с сайта "Миротворец" данные о детях

По его словам, исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор крайне озабочена ситуацией. Она сообщила российской стороне, что намерена выйти на партнёров из Украины и поговорить с самой Фаиной.

Сегодня я опубликовал в своем Telegram, что исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор отреагировала на наше письмо. Она прислала письмо что озабочена ситуацией. Сказала, что ЮНИСЕФ должны выйти на партнёров из Украины и поговорить с самой Фаиной. Ситуация из ряда вон выходящая, и она заслуживает реакции генсекретаря. Мне прислали сообщение, что на Украине отреагировали на ситуацию, — рассказал Полянский.

По словам политика, внесение девочки, которая плохого слова не сказала про Украину, в базу «Миротворца» — ситуация на грани добра и зла. Что касается официального Киева, детский омбудсмен Людмила Денисова обратилась с требование м в полицию и СБУ убрать из базы данных скандального сайта информацию о детях.

Всё, что сделала Фаина Савенкова, это записала видеообращение к членам Совбеза ООН, призвав организацию не забывать, о том, что дети Донбасса тоже имеют право на детство и мирную жизнь. После этого «Миротворец» включил ребёнка в свою базу данных как якобы представляющую угрозу национальной безопасности страны.

Фаина Савенкова — писательница и драматург из Луганска. Она является самым юным членом Союза писателей ЛНР.