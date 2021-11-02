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Посол РФ в США заявил, что в отношениях двух стран появились позитивные сдвиги

Газета.Ruиещё 5
10 часов назад

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что в отношениях России и США за минувший год наметились хоть и небольшие, но позитивные сдвиги. Слова дипломата приводит РИА "Новости". "Президент США Джозеф Байден согласился на наше предложение продлить на пять лет без каких-либо условий Договор о СНВ [о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений]. В июне состоялся саммит лидеров двух стран в Женеве. Встреча была насыщенной и продуктивной", - заявил Антонов. По словам дипломата, сторонам, в частности, удалось наладить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств. "Идут экспертные контакты по проблемам климата, развития и защиты Арктики. Продолжается деловое взаимодействие, растет торговля", - заявил посол, уточнив, что все это "лишь ростки на пути оздоровления" отношений Москвы и Вашингтона. Антонов также отметил, что взаимное снятие Россией и США всех ограничений на дипломатическое присутствие стало бы первым шагом в последующем налаживании позитивной повестки. Ранее американский эксперт дал совет Белому дому по сближению с Россией.

Посол РФ в США заявил, что в отношениях двух стран появились позитивные сдвиги
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Анатолий Антонов,Джозеф Байден,РИА Новости,
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