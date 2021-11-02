Украина заявила о стягивании артиллерии противника в Донбассе

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что противник стягивает артиллерию к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

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«На отдельных направлениях противник усиливает группировку артиллерии вблизи линии соприкосновения. При этом выдвижение самоходных артиллерийских установок к замаскированным огневым позициям осуществляется преимущественно с наступлением темноты», — сказано в сообщении.

Минобороны также утверждает, что «оккупанты увеличили количество разведывательных постов» для наблюдения за украинскими войсками.