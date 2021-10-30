Патрушев: энергокризис в Европе показал, что ВИЭ пока не могут обеспечить все потребности

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Энергетический кризис в Европе показал, что пока за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) не получается обеспечить все потребности экономики. Такую точку зрения выразил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в интервью, опубликованном в субботу на сайте kp.ru

"Спрос на энергоресурсы в мире в связи с ростом численности населения и индустриализацией развивающихся стран в ближайшие годы значительно возрастет. Однако энергетический кризис в Европе показал, что существующие технологии не позволяют обеспечить потребность экономики лишь за счет возобновляемых энергоресурсов", - отметил Патрушев.

В пример он привел Великобританию, которая пережила безветренное лето, а в начале сентября расконсервировала угольную теплоэлектростанцию West Burton A. Кроме того, как напомнил секретарь Совбеза, следом о готовности увеличить объемы угольной генерации заявила группа Drax - один из крупнейших операторов страны.

"Промышленно развитая Европа оказалась неспособной в одночасье заменить полностью уголь, нефть и газ на ветряные, солнечные, приливные и геотермальные станции", - подчеркнул Патрушев.

По его мнению, в борьбе за снижение выбросов парниковых газов каждая страна в рамках исполнения положений Парижского соглашения по климату "должна самостоятельно вывести формулу взаимозависимости экономики и экологии". При этом энергобаланс с учетом в нем доли альтернативных источников энергии не может быть рассчитан в ущерб энергетической и экологической безопасности, считает секретарь СБ РФ.