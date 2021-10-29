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Экономист рассказал о действиях России после «краха» Украины

Lenta.ruиещё 4
8 часов назад

Экономист рассказал о действиях России после «краха» Украины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве России Алексей Зубец рассказал в интервью Украина.ру, какие действия предпримет Россия после экономического «краха» киевского режима.

Экономист отметил, что Россия продолжает оставаться главным экспортером энергоресурсов на Украину. По его мнению, экономическая блокада страны при «молчаливом согласии Запада» рано или поздно приведет к коллапсу украинской экономики, что, в свою очередь, непременно отразится и на России.

«Например, у российских границ могут появиться до трех миллионов беженцев, которые захотят переехать в Россию. И что с ними делать? Их придется принять, дать жилье и работу. А это большие деньги», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что задачей российских властей является дождаться момента, когда «труп врага проплывет мимо них» и убедить Запад в том, что Украина является угрозой всей Европе.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна расстроена из-за заключения министерства экономики и энергетики Германии, что сертификация газопровода «Северный поток-2» не угрожает безопасности поставок газа в Евросоюз.

Конфликты,Дмитрий Кулеба,Алексей Зубец,Минэкономразвития,Правительство РФ,ЕС,
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