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Лавров примет участие в саммите "двадцатки" в Риме в очном формате

Российская Газетаиещё 4
5 часов назад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет очно участвовать во встрече лидеров стран Группы двадцати, которая пройдет в Риме с 30 по 31 октября. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как ожидается, у министра состоятся "на полях" переговоры с китайским коллегой Ван И, остальные возможные двусторонние встречи "прорабатываются с учетом графика".

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет участие в мероприятиях саммита G20 в режиме онлайн.

Конфликты,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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