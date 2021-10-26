В ДНР сообщили о возобновлении обстрелов со стороны ВСУ

Ранее 26 октября министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова сообщила , что подразделения ВСУ предприняли попытку захватить село Старомарьевка, которое входит в состав Гранитненского сельского совета. До этого представитель ДНР сообщил, что ВСУ открыли минометный огонь по окрестностям села Новая Марьевка Тельмановского района.

Обострение ситуации в Донбассе началось в начале октября после задержания Киевом представителя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка. Луганск потребовал освобождения офицера, но украинская сторона заверила, что задержанный проводил слежку за позициями ВСУ. С тех пор диалог Киева и ЛНР в «минском формате» был приостановлен.