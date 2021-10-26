На Украине пословицей описали способ втереться в доверие к России

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В Раде призвали украинцев готовиться к голодной смерти

Ura.Ruиещё 6
19 часов назад

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива предрек Украине энергетическую катастрофу. Об этом он написал в facebook с призывом гражданам готовиться к голоду и смерти.

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Фото: Ura.RuUra.Ru

«Остановила работу Славянская ТЭС из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть…» — написал Илья Кива.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с заявлением, что газа по «нормальным ценам» хватит для всех потребителей. «Сложная ситуация» на данный момент состоит только с бюджетными организациями, уточнил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

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