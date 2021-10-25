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В Киеве раскрыли план Байдена создать новый мировой порядок без России

Москва24иещё 3
12 часов назад

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сейчас разрабатывает план нового мироустройства, при котором Россию якобы вытолкнут на обочину мировой политики. Об этом рассказал экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.

В Киеве раскрыли план Байдена создать новый мировой порядок без России
Фото: ReutersReuters

По его словам, Киев в данный момент не может игнорировать позицию Москвы, так как у РФ есть право вето в Совбезе ОНН, кроме того, Россия может блокировать любое решение в ОБСЕ, где действует принцип консенсуса.

"Недаром наши западные партнеры сейчас разрабатывают и в ближайшее время будут реализовывать совершенно иную концепцию мироустройства, основанного на правилах порядка, но там, где нет Российской Федерации. Это собственно выталкивание России и других тоталитарных режимов на обочину мировой политики", – сказал Огрызко в эфире телеканала Espreso.

По мнению украинского политика, если одна страна нарушает устав ООН, то это никого не устраивает, однако Россия, считает он, начинает злоупотреблять псевдопорядком. Именно по этой причине, заявил Огрызко, в конце года состоится саммит демократий, провести который предложил Байден.

"Поэтому уже через пару месяцев состоится саммит демократий, где соберутся страны, для которых демократические ценности являются первостепенными, которые понимают, что победит или демократия, или автократия", – сказал Огрызко.

По его мнению, в скором времени мир разделится на два лагеря. Один из которых будет демократическим, объединяющим цивилизованные страны, а второй – автократическим, состоящим из 10–15 государств. При этом украинский дипломат выразил надежду, что победу в этом новом мировом противостоянии одержит западный лагерь.

Ранее экс-глава МИД Украины заявил, что Киев обязан предоставить США территорию страны как плацдарм для борьбы с Россией.

Конфликты,Владимир Огрызко,Джозеф Байден,ООН,МИД,ОБСЕ,
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