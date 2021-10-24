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В Афганистане заявили об умерших от голода детях

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
7 часов назад

В западной части Кабула восемь детей скончались от голода, сообщил экс-депутат афганского парламента Мухаммад Мохакик.

В Афганистане заявили об умерших от голода детях
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

«Бедность и голод погубили восьмерых детей в западном Кабуле», – цитирует РИА «Новости» политика.

По его словам, в этом районе проживает хазарейская община. Мохакик добавил, что пришедшее к власти радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) не обеспечивает достойный уровень жизни для граждан. Политик выступил с просьбой к международному сообществу оказать помощь хазарейцам и шиитам государства.

Ранее президент России Владимир Путин возложил на США и Европу ответственность за ситуацию в Афганистане и предложил использовать имеющиеся финансовые возможности для помощи афганскому народу.

Напомним, глава Генштаба ВС США Марк Милли назвал ситуацию в Афганистане «стратегическим провалом» американской армии. В свою очередь 45-й президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США всему миру.

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