В Афганистане заявили об умерших от голода детях

В западной части Кабула восемь детей скончались от голода, сообщил экс-депутат афганского парламента Мухаммад Мохакик.
«Бедность и голод погубили восьмерых детей в западном Кабуле», – цитирует РИА «Новости» политика.
По его словам, в этом районе проживает хазарейская община. Мохакик добавил, что пришедшее к власти радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) не обеспечивает достойный уровень жизни для граждан. Политик выступил с просьбой к международному сообществу оказать помощь хазарейцам и шиитам государства.
Ранее президент России Владимир Путин возложил на США и Европу ответственность за ситуацию в Афганистане и предложил использовать имеющиеся финансовые возможности для помощи афганскому народу.
Напомним, глава Генштаба ВС США Марк Милли назвал ситуацию в Афганистане «стратегическим провалом» американской армии. В свою очередь 45-й президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США всему миру.