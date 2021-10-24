В Афганистане заявили об умерших от голода детях

В западной части Кабула восемь детей скончались от голода, сообщил экс-депутат афганского парламента Мухаммад Мохакик.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

«Бедность и голод погубили восьмерых детей в западном Кабуле», – цитирует РИА «Новости» политика.

По его словам, в этом районе проживает хазарейская община. Мохакик добавил, что пришедшее к власти радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) не обеспечивает достойный уровень жизни для граждан. Политик выступил с просьбой к международному сообществу оказать помощь хазарейцам и шиитам государства.

Ранее президент России Владимир Путин возложил на США и Европу ответственность за ситуацию в Афганистане и предложил использовать имеющиеся финансовые возможности для помощи афганскому народу.