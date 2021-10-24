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В Раде рассказали о попытке Зеленского повлиять на русскоязычный электорат

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

В Раде рассказали о попытке Зеленского повлиять на русскоязычный электорат
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский на самом деле создал телеканал «Дом» для внутриполитических целей. Об этом она заявила в эфире канала Espreso, передает РИА Новости.

Сюмар объяснила, что «Дом», ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий и финансируемый за деньги налогоплательщиков, превратился в пропагандистский канал, сделанный в худших традициях под красивой оберткой. Она отметила, что власти активно продвигают канал внутри самой Украины, в том числе в украиноязычных регионах, и пиарятся за счет него. У Зеленского было четкое желание получить свой русскоязычный канал и, закрыв каналы, связанные с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, «держать» электорат востока и юга под себя, объяснила украинский политик.

В начале февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировке оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. После его указа они прекратили вещание.

Конфликты,Виктория Сюмар,Владимир Зеленский,Виктор Медведчук,Верховная Рада,РИА Новости,
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