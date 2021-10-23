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На Западе пожалели о провале судебной реформы на Украине

Газета.Ruиещё 1
11 часов назад

Провал реформы судебной системы на Украине может сказаться на инвестициях и евроатлантической интеграции. Такое мнение выразили глава представительства Европейского союза на Украине Матти Маасикас, посол Великобритании Мелинда Симмонс и временно поверенный в делах США Кристина Квин в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

На Западе констатировали провал судебной реформы на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По их словам, впервые за 30 лет на Украине появился политический импульс для реформирования судебной системы, власти страны также готовы, принимаются необходимые для обновления системы законы.

"Но в придачу существует также ожидание от народа Украины, который не очень доверяет судебной системе… Это также очень важно для инвестиций, как внутри, так и снаружи. Инвесторы должны быть уверены: если что-то пойдет не так — суд будет справедлив. На данный момент они не имеют этой уверенности", — заявил Маасикас.

С такой позицией согласилась Кристина Квин. Она отметила, что для осуществления собственных планов, роста иностранных инвестиций, вступления в НАТО и ЕС Украине нужно становиться лучше, в первую очередь менять верховенство права и судебную систему. При этом Мелинда Симмонс отметила, что провал судебной реформы Украины может привести к остановке инвестиций. Тем не менее все трое подчеркнули, что Вашингтон и Лондон продолжать помогать Киеву с внедрением реформ.

В сентябре стало известно, что американский государственный департамент призвал украинские власти спасти судебную реформу после отказа совета судей Украины сформировать экспертные коллегии, которые займутся отбором кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС).

Конфликты,Кристина Квин,НАТО,ЕС,
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