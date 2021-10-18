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Очевидцы рассказали о последствиях обстрела Донецка

Анна Безрукова
1 час назад

Очевидцы рассказали о разрушениях после обстрела окраин Донецка. Источники сообщили о повреждении минимум пяти жилых домов.

Очевидцы рассказали о последствиях обстрела Донецка
Фото: ТАССТАСС

Подписчики Telegram-канала "Военкор Медведев" сообщают о мощных обстрелах на окраине города. Данные об этом появились сегодня утром, 18 октября.

По информации авторов канала, в Донецке гражданский сектор обстреляли с украинских позиций. Впоследствии источники канала уточнили, что в результате случившегося повреждено пять жилых домов. О раненых и пострадавших ничего не сообщалось.

"Сегодня утром ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, вследствие попадания боеприпаса случилось возгорание на заводе алюминиевых профилей", - передает ТАСС заявление представителей ДНР.

Члены оперативной группы представительства ДНР в СЦКК отправились к месту происшествия в целях фиксации последствий обстрела и выяснения деталей.

Потеря Донбасса обошлась Украине в 450 млрд долларов

При этом директор завода Елена Власенко опровергла данные о пожаре на предприятии. Она заявила, что пожар в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины произошел не на территории завода, а в километре от него.

Предприятие работает в обычном режиме.

Напомним, с 2014 года в Донбассе продолжается война. Пришедшие после вооруженного госпереворота в 2014 году украинские националисты используют армию для ведения войны против населения Донбасса. Жертвами конфликта стали, по сведениям ООН, уже стали минимум 13 тыс. человек.

Конфликты,ИТАР-ТАСС,
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