Очевидцы рассказали о последствиях обстрела Донецка

Очевидцы рассказали о разрушениях после обстрела окраин Донецка. Источники сообщили о повреждении минимум пяти жилых домов.
Подписчики Telegram-канала "Военкор Медведев" сообщают о мощных обстрелах на окраине города. Данные об этом появились сегодня утром, 18 октября.
По информации авторов канала, в Донецке гражданский сектор обстреляли с украинских позиций. Впоследствии источники канала уточнили, что в результате случившегося повреждено пять жилых домов. О раненых и пострадавших ничего не сообщалось.
"Сегодня утром ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, вследствие попадания боеприпаса случилось возгорание на заводе алюминиевых профилей", - передает ТАСС заявление представителей ДНР.
Члены оперативной группы представительства ДНР в СЦКК отправились к месту происшествия в целях фиксации последствий обстрела и выяснения деталей.
При этом директор завода Елена Власенко опровергла данные о пожаре на предприятии. Она заявила, что пожар в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины произошел не на территории завода, а в километре от него.
Предприятие работает в обычном режиме.
Напомним, с 2014 года в Донбассе продолжается война. Пришедшие после вооруженного госпереворота в 2014 году украинские националисты используют армию для ведения войны против населения Донбасса. Жертвами конфликта стали, по сведениям ООН, уже стали минимум 13 тыс. человек.