Очевидцы рассказали о последствиях обстрела Донецка

Очевидцы рассказали о разрушениях после обстрела окраин Донецка. Источники сообщили о повреждении минимум пяти жилых домов.

Фото: ТАСС ТАСС

Подписчики Telegram-канала "Военкор Медведев" сообщают о мощных обстрелах на окраине города. Данные об этом появились сегодня утром, 18 октября.

По информации авторов канала, в Донецке гражданский сектор обстреляли с украинских позиций. Впоследствии источники канала уточнили, что в результате случившегося повреждено пять жилых домов. О раненых и пострадавших ничего не сообщалось.

"Сегодня утром ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, вследствие попадания боеприпаса случилось возгорание на заводе алюминиевых профилей", - передает ТАСС заявление представителей ДНР.

Члены оперативной группы представительства ДНР в СЦКК отправились к месту происшествия в целях фиксации последствий обстрела и выяснения деталей.

При этом директор завода Елена Власенко опровергла данные о пожаре на предприятии. Она заявила, что пожар в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины произошел не на территории завода, а в километре от него.

Предприятие работает в обычном режиме.