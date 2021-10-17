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Армения обвинила Азербайджан в обстреле села

Елена Прошина
36 минут назад

Стало известно о новом обстреле приграничного с Азербайджаном села Ерасх Араратской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил защитник прав человека Армении Арман Татоян.

Армения обвинила Азербайджан в обстреле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, 16 октября около 23:00 азербайджанские вооружённые силы обстреляли село Ерасх Араратской области. Отмечается, что стрельба велась целенаправленно в сторону гражданских зданий.

В результате инцидента сгорело сено жителя населенного пункта. На место прибыли пожарные, что позволило остановить распространение огня на строения. Как считает Татоян, подобные действия говорят о необходимости выполнения требования, содержащегося в резолюции ПАСЕ от 27 сентября 2021 года о создании демилитаризованной зоны безопасности.

Несколько дней назад Министерство обороны Азербайджана сообщило, что не причастно к инциденту в Карабахе. При этом военное ведомство непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что шестеро военных были ранены 14 октября в результате обстрела со стороны Азербайджана. Глава правительства Карабаха Артак Бегларян заявил о стабилизации ситуации по всей протяженности на линии соприкосновения.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Они стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Позже при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.

Конфликты,В мире,Армия,Артак Бегларян,Министерство обороны,
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