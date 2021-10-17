В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+4° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.92
Войти в почту

Кабо-Верде выдала США задержанного венесуэльского дипломата

ТК «Звезда»иещё 13
32 минуты назад

Власти Кабо-Верде выдали США венесуэльского дипломата Алекса Сааба, задержанного по запросу Штатов в 2020 году. Об этом сообщает радиостанция Caracol.

Кабо-Верде выдала США задержанного венесуэльского дипломата
Фото: Hans-Werner Rodrian httpimagebroker.com#search GloballookpressHans-Werner Rodrian httpimagebroker.com#search Globallookpress

«Около 16:00 по местному времени Алекс Сааб вылетел из Кабо-Верде в США, где он предстанет перед судом Флориды», - отмечается на сайте радиостанции.

Сааб был включен в санкционный список США в июле 2019 года в качестве организатора «широкой коррупционной сети» в интересах президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Через год Сааба по запросу Штатов задержали в Кабо-Верде. Конституционный суд Кабо-Верде отклонил апелляцию адвокатов задержанного, тем самым поддержав его экстрадицию.

Защита со стороны задержанного настаивала на том, что выдача обладающего дипломатическим статусом Сааба в США - прямое нарушение Венской конвенции. Более того, между двумя государствами отсутствует двусторонний договор об экстрадиции.

В российском МИД происходящую ситуацию называли «вопиющей».

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила на угрозы Киева в адрес Натальи Поклонской. Она заявила, что назначение Поклонской на пост посла России в Кабо-Верде не имеет отношения к Украине.

Конфликты,В мире,Наталья Поклонская,Мария Захарова,Николас Мадуро,МИД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители