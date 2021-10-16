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Девушка Саакашвили рассказала о критическом состоянии политика

Газета.Ruиещё 3
7 часов назад

Депутат Рады Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявила, что политику необходима госпитализация. Об этом она сказала в эфире телеканала "Украина 24". По ее словам, физическое состояние у бывшего главы государства плохое, потому что он держит голодовку уже третью неделю и отказывается ее прекращать. "В ближайшие дни его состояние здоровья уже будет очень критическим и ему нужна будет госпитализация, потому что состояние его здоровья уже очень слабое. Я считаю, что госпитализация ему уже нужна. Важно, чтобы он имел медицинскую помощь", - сказала Ясько. Она также заявила, что тема возвращения Саакашвили, имеющего украинское гражданство, на Украину является очень актуальной, но в этом вопросе многое зависит от грузинской власти. "Но это также вопрос, которым активно занимается МИД Украины", - отметила она. Ранее сообщалось, что Саакашвили за время голодовки похудел на 14 кг. Саакашвили задержали 1 октября, в настоящее время он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства, а также он является фигурантом дел об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры бывшему президенту обжалованию не подлежат.

Девушка Саакашвили рассказала о критическом состоянии политика
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Елизавета Ясько,Валерий Гелашвили,Михаил Саакашвили,Генпрокуратура РФ,МИД,
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