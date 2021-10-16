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Депутат Рады поблагодарил власти Грузии за арест «афериста» Саакашвили

Lenta.ruиещё 3
12 часов назад

Депутат Рады поблагодарил власти Грузии за арест «афериста» Саакашвили
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поблагодарил власти Грузии за арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом политик написал на странице в Facebook.

По словам политика, украинское государство освободилось от бессмысленной траты средств на содержание «гастролера-афериста». «Как народный депутат Украины, хочу поблагодарить руководство Грузии и лично министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури за принципиальную позицию в отношении ареста и взятия под стражу международного гастролера-афериста Михаила Саакашвили», — написал Кива.

Депутат подчеркнул, что «содержание» Саакашвили обходилось Украине в десятки тысяч долларов ежемесячно.

14 октября сторонники Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме, провели масштабный митинг в центре Тбилиси. Акция была устроена оппозиционной партией «Единое национальное движение» (ЕНД), основателем которой является экс-президент. Участники держали в руках плакаты с надписью «Свободу Мише» и «Нет политическому преследованию».

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после его возвращения спустя восемь лет эмиграции. Причиной приезда экс-президента стало намерение участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября.

Конфликты,Выборы на Украине,Илья Кива,Михаил Саакашвили,Верховная Рада,
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