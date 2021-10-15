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«Может выскажем озабоченность?»: Захарову попросили помочь плененному офицеру ЛНР

Мария Иванова
4 часа назад

Журналист Сергей Веселовский обратился к официальному представителю МИД России Марии Захаровой с просьбой помочь захваченному украинскими военными офицеру из ЛНР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Может выскажем озабоченность?»: Захарову попросили помочь плененному офицеру ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

13 октября глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские военные захватили офицера представительства ЛНР в СЦКК (Специальный центр контроля и координации прекращения огня).

Пасечник подчеркнул, что этот человек, «следуя инструкции, обеспечивал контроль за соблюдением всеобъемлющего перемирия в районе контрольного пункта «Первомайск - Золотое» во время работ по очистке дороги».

По его словам, украинские военные напали на офицера, применив оружие, и взяли его в плен.

Пасечник заявил, что в ЛНР не будут продолжать диалог с Киевом, пока военный остается под стражей.

В Службе безопасности Украины (СБУ) утверждают, что задержанный «был вооружен огнестрельным оружием и осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ». В СБУ заявили, что у мужчины при себе был пистолет, хотя носить оружие сотрудникам СЦКК запрещено.

Веселовский призвал Захарову отреагировать на ситуацию. Он назвал задержанного гражданином РФ (в СБУ его называли уроженцем украинского Алчевска).

«Дорогая Мария Владимировна! Простите, что отвлекаю от важных дел. <…> Гражданина РФ, нашего официального представителя в СЦКК, вооруженные террористы в заложники захватили. Может выскажем эту, как ее, озабоченность?» - написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Конфликты,Леонид Пасечник,Мария Захарова,СБУ,МИД,
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