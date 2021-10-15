«Может выскажем озабоченность?»: Захарову попросили помочь плененному офицеру ЛНР

Журналист Сергей Веселовский обратился к официальному представителю МИД России Марии Захаровой с просьбой помочь захваченному украинскими военными офицеру из ЛНР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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13 октября глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские военные захватили офицера представительства ЛНР в СЦКК (Специальный центр контроля и координации прекращения огня).

Пасечник подчеркнул, что этот человек, «следуя инструкции, обеспечивал контроль за соблюдением всеобъемлющего перемирия в районе контрольного пункта «Первомайск - Золотое» во время работ по очистке дороги».

По его словам, украинские военные напали на офицера, применив оружие, и взяли его в плен.

Пасечник заявил, что в ЛНР не будут продолжать диалог с Киевом, пока военный остается под стражей.

В Службе безопасности Украины (СБУ) утверждают, что задержанный «был вооружен огнестрельным оружием и осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ». В СБУ заявили, что у мужчины при себе был пистолет, хотя носить оружие сотрудникам СЦКК запрещено.

Веселовский призвал Захарову отреагировать на ситуацию. Он назвал задержанного гражданином РФ (в СБУ его называли уроженцем украинского Алчевска).