Грызлов: захват Украиной наблюдателя от ЛНР осложняет процесс урегулирования конфликта

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Захват Украиной наблюдателя от Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) осложняет процесс урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил в среду журналистам полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по окончании очередного заседания в видеоформате.

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"Сегодня, 13 октября, состоялось очередное заседание контактной группы. Его основным вопросом стала ситуация, связанная с захватом украинскими военнослужащими наблюдателя СЦКК Луганска, - сказал Борис Грызлов. Он отметил, что данный инцидент произошел на фоне заявления главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного от 28 сентября 2021 года, которым тот де-факто дезавуировал подписанные 22 июля 2020 года Меры по усилению перемирия.

"Ситуация в Золотом - это очередное прямое нарушение Киевом указанных мер, а также согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы Рамочного решения о разведении сил и средств. Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта", - подчеркнул полпред России на переговорах в минском формате.

Грызлов отметил, что по информации представителей Донбасса, данный наблюдатель был силой захвачен вооруженными украинскими солдатами в пределах участка разведения в Золотом в момент проведения Луганском предварительно согласованных с украинской стороной работ по ремонту автомобильной дороги. Представители Донбасса потребовали от украинской стороны немедленного освобождения сотрудника СЦКК, подчеркнул полпред РФ в контактной группе.

Россия не понимает, на какой исход нового саммита в нормандском формате рассчитывает Украина, если Киев не выполнил решения предыдущего, заявил Грызлов. По его словам, украинские официальные лица на разных уровнях транслируют через СМИ риторику о снятии "с крючка минских соглашений", необходимости их "модернизации и переговорах как "мертвой истории". "В данных условиях непонятно, на какой исход возможного саммита рассчитывает Киев, если ничего из решений предыдущего саммита не выполнено, а ситуация в контактной группе и на земле усилиями самого Киева продолжает деградировать", - сказал Грызлов.

Полпред России назвал позицию Украины абсурдной. "Киевские представители в нормандском формате неизменно заявляют о приверженности минским соглашениям без каких-либо изъятий, одновременно продолжая попытки исключить Донецк и Луганск из переговоров по урегулированию конфликта. С упорством, достойным лучшего применения, Киев добивается скорейшего проведения очередного саммита нормандского формата", - указал он.

В то же время Украина в контактной группе, продолжил Грызлов, уже не утруждает себя "дипломатической эквилибристикой" и не скрывает своих истинных намерений по заведению переговоров в тупик по всем аспектам урегулирования. По его словам, особенно показательна ситуация на треке политического урегулирования.

"Вместо совместной с Донбассом работы над определением финальных параметров будущего режима сосуществования в соответствии с минскими соглашениями украинские представители стараются реанимировать завершившийся в феврале 2015 года диалог о сторонах конфликта и составе Минских соглашений, - подчеркнул полпред России. - Мы до сих пор не видим должной реакции ОБСЕ и других представителей международного сообщества на поведение Украины как на земле, так и в переговорном процессе".