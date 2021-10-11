В Москве ответили на обещания Украины вернуть Крым «за пять минут»

Украина не сможет вернуть Крым, потому что этого не допустят сами жители полуострова, уверен член Совета Федерации Сергей Цеков. Комментируя в разговоре с «Лентой.ру» обещания Украины возвратить Крым «за пять минут», он назвал такой сценарий страшным сном крымчан. По его словам, население полуострова всегда считало себя русским и мечтало о возвращении в Россию.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович нашел способ «вернуть Крым» за пять минут. По его словам, это можно сделать одним решением со стороны Москвы. «Война в Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации. И соответственно, вся персональная ответственность лежит на нем», — заявил он.

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«Невозможно представить даже в дурном сне»

Сенатор назвал заявление Арестовича сумасбродным и популистским. По его словам, подобными шагами политик только пытается заработать себе рейтинг, не веря даже в гипотетическую возможность реализации своих идей.

«Возвращение Крыма невозможно ни при одном варианте развития ситуации, — считает Цеков. — Более того, я убежден, что в ближайшие десятилетия Украина не только признает территориальную принадлежность полуострова, но и начнет дружить с Россией. Потому что в противном случае страна может просто развалиться».

При этом политик признал, что часть крымчан обращает внимание и на отдельные негативные последствия присоединения к России — возросший уровень бюрократии и проблемы с обращением к врачам.

«Только вот на это следовало бы посмотреть немного с другой стороны, — предложил сенатор. — Да, в нашей медицине есть проблемы. Но в Украине, когда идешь к врачу, ты должен был приходить с собственными лекарствами, постельным бельем, едой, иметь при себе деньги, чтобы платить за лечение. То же и с бюрократией. Да, она возросла. Но в нашем случае бюрократия — это ответ на коррупцию. Раньше надо было платить за все, за решение любых проблем — тебе не помогут никак и нигде без финансовых вливаний. Теперь этого нет. Но да, появились бумажки».

По оценкам Цекова, недовольны присоединением к России порядка 10-15 процентов крымчан, остальные же никогда не идентифицировали себя как украинцев и боятся возвращения «в нищету и запустение».

«После 14-го года начали открываться детские сады, строиться и ремонтироваться школы. Представьте: раньше большинство школ у нас было без телефонной связи, с побитыми окнами, туалетами на улице, без компьютеров. Теперь инфраструктура активно развивается, отремонтированы дороги, появилось уличное освещение. Ну какой нормальный человек захочет вернуться обратно?» — задается вопросом сенатор.