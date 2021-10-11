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Медведев высказался об украинском руководстве

Национальная Служба Новостейиещё 1
18 часов назад

Бывший глава правительства России, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев написал статью в газете «Коммерсант», в которой заявил, что переговоры с нынешним украинским руководством бессмысленны. Медведев рассказал, что он ждет от Зеленского По его словам, у власти в Киеве находятся невежественные и необязательные люди, не имеющие определенной позиции, а отношения с нынешним руководством страны «бессмысленны и даже вредны». «Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», — написал политик. Он считает, что на Украине именно «понимают искусство дипломатии», подписывая при этом Минские соглашения и идя на договоренности в «нормандском формате», а затем по указанию США разворачивают позицию в совершенно иную сторону. К таким «партнерам» в международных отношениях не может быть доверия, поэтому и переговоры с ними абсолютно бессмысленны, подчеркнул зампред Совбеза. Ранее Медведев рaсскaзaл об ожидaниях от президентa Украины Владимира Зеленского. По его словам, укрaинские политические силы дaвят нa Зеленского с требовaнием не отдaвaть «ни пяди земли» и не принимaть решений вопреки укрaинским интересaм. 

Медведев высказался об украинском руководстве
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей
Конфликты,Владимир Зеленский,Дмитрий Медведев,Правительство РФ,Газета "Коммерсантъ",
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