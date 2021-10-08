В Конгрессе США рассказали, как Трамп лгал государству о своих доходах

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп годами предоставлял американскому правительству недостоверную информацию о финансовом положении своего знаменитого отеля в Вашингтоне. Об этом свидетельствуют документы палаты представителей США по надзору и реформе, передаёт NBC.

Президент Трамп существенно преувеличивал финансовое положение гостиницы Trump Hotel, когда публично обнародовал вводящие в заблуждение данные, — говорится в письме, которое цитирует телеканал.

Отмечается, что за четыре года пребывания Трампа на посту главы государства его отель понёс убытки в размере свыше $70 млн. При этом, согласно документам палаты представителей США, бывший американский лидер заявлял, что его гостиница приносила ему десятки миллионов долларов прибыли.