«Грузинская мечта» лидирует на выборах в Грузии

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию накануне местных выборов, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении — начиная с Украины и до Грузии. По информации грузинских властей, политик прибыл в республику для совершения госпереворота.