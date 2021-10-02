Трамп раскрыл название вакцины от COVID-19, которой он привился

Бывший президент США Дональд Трамп впервые рассказал, какой вакциной от COVID-19 он привился.

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«Ну, меня привили Pfizer, но я был бы очень рад любой из них (вакцин)», — сказал политик в интервью интернет-порталу Yahoo Finance.

При этом бывший глава Белого дома допустил, что может ревакцинироваться.

В США к использованию одобрены вакцины трех производителей — Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Их ускоренную разработку и ввод в оборот Трамп ставит в заслугу своей администрации.

В октябре прошлого года Трамп перенес коронавирус и недолгое время пробыл в больнице. Он и его жена Мелания Трамп прошли вакцинацию в январе, незадолго до отъезда из Вашингтона, но сообщили об этом только в марте, пишет Yahoo Finance.