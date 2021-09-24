Алиев объявил об окончании карабахского конфликта

Фото: Пресс-служба президента Азербайджана / РИА Новости Пресс-служба президента Азербайджана / РИА Новости

По его словам, Баку урегулировал 30-летний конфликт военно-политическим путем, и теперь в составе страны «больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах». Он уточнил, что в июле 2021 года были созданы Карабахская и Восточно-Зангезурская экономические зоны. Алиев также попросил государства-члены ООН «не допускать использования не существующих с правовой точки зрения» топонимы.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои, которые продолжались до 10 ноября. По итогам войны Баку вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. 9 ноября Азербайджан, Армения и Россия приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль азербайджанской стороны перешли территории нескольких районов.

В регион вошли российские миротворцы. Военнослужащие, прибывшие в Карабах с миротворческой миссией, были размещены в нескольких районах НКР, а также на государственной границе Армении и Азербайджана в Сюникской области. Сейчас в регионе несут службу 1960 российских солдат и офицеров, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.