В Германии воспротивились вступлению Украины в НАТО

Кандидат на пост канцлера Германии Кристиан Линдлер выступил против вступления Украины в НАТО. Председатель Свободной демократической партии заявил об этом во время теледебатов, пишет ТАСС.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press Victor Lisitsyn/Global Look Press

Политика спросили о возможном членстве Украины в Альянсе, на то он довольно резко ответил: «Нет». Немецкие политики и до этого неоднократно говорили, что вопрос вступления Киева в НАТО не стоит на повестке дня.

Многие эксперты утверждают, что НАТО в ближайшие годы вряд ли согласится принять Украину. Такого же мнения придерживается и бывший посол США в Киеве Джон Хербст. По его словам, участники Альянса боятся этим вызвать «раздражение России».