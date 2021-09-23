Захарова заявила о кадровом голоде в США по специалистам о России

Москва предостерегла Вашингтон от новых санкций. Также официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что в США возник кадровый голод по специалистам о России. Заявление Захаровой опубликовано на сайте ведомства.
«По всей видимости, все, что сейчас происходит в Вашингтоне, является следствием острого «кадрового голода», прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране. Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения», — говорит Захарова.
Так она прокомментировала появление в США очередного санкционного списка, в который включили 35 российских журналистов, общественных деятелей, бизнесменов и чиновников. Среди фигурантов оказались премьер Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и мэр Москвы Сергей Собянин.