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Захарова заявила о кадровом голоде в США по специалистам о России

BFM.RUиещё 6
11 часов назад

Москва предостерегла Вашингтон от новых санкций. Также официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что в США возник кадровый голод по специалистам о России. Заявление Захаровой опубликовано на сайте ведомства.

«По всей видимости, все, что сейчас происходит в Вашингтоне, является следствием острого «кадрового голода», прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране. Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения», — говорит Захарова.

Так она прокомментировала появление в США очередного санкционного списка, в который включили 35 российских журналистов, общественных деятелей, бизнесменов и чиновников. Среди фигурантов оказались премьер Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и мэр Москвы Сергей Собянин.

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