«Талибан» отказался назначать послов в странах до своего признания

Представитель «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) и замминистра информации и культуры временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид призвал Россию стать посредником между страной и ООН. Об этом сообщае т РИА Ново сти.

По словам Муджахида, Россия может стать быть посредником между афганской стороной и мировым сообществом в том числе и в вопросе снижения санкционного давления. «Мы просим ее [России] содействия в мирном урегулировании в регионе и в Афганистане в частности, а также в процессе восстановления нашей страны», — заявил Муджахид. По его словам, новое афганское правительство рассчитывает на «ощутимые положительные результаты» для Кабула на предстоящих заседаниях Совбеза ООН.