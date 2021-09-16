Европарламент утвердил доклад о холодной войне с Россией

На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге утвердили доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса о пересмотре отношений с Россией, который другой депутат ранее называл докладом о холодной войне с Россией. Об этом сообщает ТАСС .

В документе властям Евросоюза рекомендуется «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России ( ) и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ». В частности, предлагается противодействовать угрозам безопасности и российскому вмешательству во внутренние дела, поддерживать демократическое общество страны и выборочные отношения с Кремлем. Кроме того, предполагается, что Евросоюз должен быть готов не признать итоги выборов в Госдуму, если на них будут выявлены нарушения.