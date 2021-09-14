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"Сбер" рассматривает варианты действий с украинской "дочкой"

ТАСС
1 час назад

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Сбер" в настоящее время рассматривает различные варианты дальнейших действий с украинским дочерним банком, однако очевидного решения пока нет. Глава российского Сбербанка Герман Греф не исключает, что какое-то решение по "дочке" может быть принято до конца этого года.

"Что касается Украины, то у нас есть решение суда в отношении неиспользования нашего бренда. Сейчас мы занимаемся ренеймингом нашей украинской "дочки". Но с 1 июля вступили в силу новые санкции, которые делают формально процесс продажи для нас чрезвычайно тяжелым и добавляют неопределенности в судьбе наших украинских активов. Мы находимся в ситуации высокой неопределенности. < > Мы сейчас рассматриваем разные варианты и, может быть, до нового года мы выйдем на принятие какого-то решения. Сейчас, к сожалению, больная тема для нас, но пока очевидного решения нет", - сказал Греф на пресс-брифинге.

Весной 2017 года по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против российского ПАО "Сбербанк" были введены санкции. Ему запрещено выводить средства за пределы Украины, а госструктурам - размещать деньги на его счетах. В марте этого года решением СНБО санкции продлены еще на три года.

В августе 2020 года украинский государственный Ощадбанк, чье название на русский язык переводится как Сбербанк, объявил о победе над Сбербанком России в судебном разбирательстве за право использовать на Украине наименование "Сбербанк".

Конфликты,Герман Греф,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,Москва,Украина,
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