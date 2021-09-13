Украинские силовики взорвали нефтебазу в Донецке

Есть такая верная примета - как только президент Украины, его офис и МИД начинают вести речь о необходимости провести саммит "нормандского формата", украинские силовики сразу же усиливают обстрелы и осуществляют теракты в Донбассе.

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Так, накануне они с помощью беспилотных аппаратов взорвали нефтебазу на территории Донецка и вели артиллерийские обстрелы Докучаевска, Верхнеторецкого и Озеряновки, в результате чего двое мирных жителей получили ранения. Как сообщил местным СМИ замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов, два украинских беспилотника были замечены над нефтебазой заранее, поэтому персонал был эвакуирован.

На месте взрывов найдены обгоревшие части фюзеляжей и крылья. Сгорело 1300 тонн топлива. Это уже третий за неделю удар, направленный на уничтожение инфраструктуры и промышленных объектов ДНР. "Результаты работы спецслужб свидетельствуют, что в очередной раз на территории республики был совершен теракт", - заявил глава республики Денис Пушилин.