Названы главные ошибки США в афганской войне

После введения войск в Афганистан в 2001 году США совершили ряд ошибок, которые в итоге привели к провалу всей кампании и не смогли остановить «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) от экспансии. Главные неудачи Вашингтона назвал исследователь Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета (SOAS) Сараджуддин Исар в разговоре с «Лентой.ру».

Фото: James Mackenzie / Reuters James Mackenzie / Reuters

Американские специалисты не ограничивались борьбой с терроризмом, ради которой войска и ввели в страну (интервенция началась после терактов 11 сентября 2001 года). Эксперт признал, что США делали такую важную работу, как обучение военных и развитие демократических институтов.

Однако это не привело к результату, поскольку американцы не смогли обеспечить своими реформами устойчивое развитие. Исар убежден: это и стало одной из главных ошибок, в результате которой афганская армия пала, а бывшее правительство бежало из страны. Другая ошибка заключается в том, что помощь Вашингтона не обеспечила Афганистану экономической стабильности. Исар ожидает, что скоро в стране вырастет инфляция и доля безработных.

«Свобода слова и самовыражения в Афганистане процветали благодаря интервенции иностранных войск и колоссальным финансовым вложениям. Но все это оказалось неустойчиво. США дали афганцам рыбу, но не научили их рыбачить», — отметил исследователь.