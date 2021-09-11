В Крыму пока не получали информацию о блокировке смартфонов Xiaomi

Власти Крыма пока не получали информацию о блокировке смартфонов Xiaomi, при этом обратят внимание на ситуацию с ними, сообщил в субботу ТАСС министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев.

Ранее на портале сообщества мобильных разработчиков сообщили, что производитель смартфонов Xiaomi заблокировал свои аппараты в некоторых странах мира, которые попали под санкции крупных мировых держав. В частности, ограничения коснулись Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также российского региона Крым. По их данным, ограничения не коснулись устройств, активированных в других регионах, а затем ввезенных в Крым. Кроме того, часть пользователей смогла избежать блокировки после перепрошивки операционных систем.

"У меня телефон [Xiaomi] работает нормально, вы мне дозвонились. Пока такой информации у нас не было. Будем иметь в виду, сейчас присмотримся к ситуации", - сказал Афанасьев.

Опрошенные ТАСС владельцы смартфонов Xiaomi в Крыму также не испытывают трудностей с использованием устройств.