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В Крыму пока не получали информацию о блокировке смартфонов Xiaomi

ТАСС
6 часов назад

Власти Крыма пока не получали информацию о блокировке смартфонов Xiaomi, при этом обратят внимание на ситуацию с ними, сообщил в субботу ТАСС министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев.

Ранее на портале сообщества мобильных разработчиков сообщили, что производитель смартфонов Xiaomi заблокировал свои аппараты в некоторых странах мира, которые попали под санкции крупных мировых держав. В частности, ограничения коснулись Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также российского региона Крым. По их данным, ограничения не коснулись устройств, активированных в других регионах, а затем ввезенных в Крым. Кроме того, часть пользователей смогла избежать блокировки после перепрошивки операционных систем.

"У меня телефон [Xiaomi] работает нормально, вы мне дозвонились. Пока такой информации у нас не было. Будем иметь в виду, сейчас присмотримся к ситуации", - сказал Афанасьев.

Опрошенные ТАСС владельцы смартфонов Xiaomi в Крыму также не испытывают трудностей с использованием устройств.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом.

Конфликты,Михаил Афанасьев,ИТАР-ТАСС,Республика Крым,Куба,Корея, Народно-Демократическая Республика,Иран, Исламская Республика,Сирийская Арабская Республика,
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