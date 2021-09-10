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Зеленский высказался о втором президентском сроке

Lenta.ruиещё 7
5 часов назад

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о своем возможном участии в новых выборах главы государства. Об этом сообщает «Страна.ua».

Зеленский высказался о втором президентском сроке
Фото: Lenta.ruLenta.ru

10 сентября Зеленский выступил на мероприятии YES Brainstorming в Киеве. На вопрос журналиста, планирует ли он идти на второй срок, президент сказал, что «это решает народ Украины».

«Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что я обещал в свой один срок, и поеду отдыхать», — добавил Зеленский.

Ранее украинский президент сказал, что решение о втором сроке намерен принять по итогам первой каденции. Зеленский обещал «остановиться и посмотреть, что сделал».

Он добавил, что нельзя идти на выборы только из-за собственных амбиций. «Как можно быть президентом страны, которая не хочет тебя избирать? Наш бывший [президент Петр Порошенко] так делал. Я считаю, что это неверно принципиально», — отметил Зеленский.

Конфликты,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,Украина,
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