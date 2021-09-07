В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Мишустин 8 сентября примет участие в работе Московского финансового форума

ТАССиещё 1
20 часов назад

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду выступит на пленарном заседании Московского финансового форума, сообщила пресс-служба кабмина.

Тема заседания: "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире".

Московский финансовый форум - ежегодная публичная площадка для обсуждения проблем экономической политики и финансов. Он собирает более 1 тыс. участников - представителей органов власти, руководителей ведущих компаний и экспертов. Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы. Место проведения форума - центральный выставочный зал "Манеж". Генеральные спонсоры - ВТБ и "Сбер". ТАСС является официальным информационным партнером мероприятия.

Конфликты,Михаил Мишустин,Банк ВТБ,Сбербанк России,Минфин,Правительство Москвы,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители