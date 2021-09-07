Мишустин 8 сентября примет участие в работе Московского финансового форума

Московский финансовый форум - ежегодная публичная площадка для обсуждения проблем экономической политики и финансов. Он собирает более 1 тыс. участников - представителей органов власти, руководителей ведущих компаний и экспертов. Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы. Место проведения форума - центральный выставочный зал "Манеж". Генеральные спонсоры - ВТБ и "Сбер". ТАСС является официальным информационным партнером мероприятия.