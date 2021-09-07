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Глава Крыма назвал Украину террористическим государством

Lenta.ru
1 час назад

Попытки Киева запугать жителей Крыма такими диверсиями, как подрыв газопровода на полуострове 23 августа, безуспешны, в то же время они свидетельствуют о том, что Украина является террористическим государством. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, сообщает «Интерфакс» во вторник, 7 сентября.

«Все это еще раз доказывает, что деятельность провокаторов из меджлиса (крымских татар, организация запрещена в России — «Лента.ру») и их сторонников является частью гибридной войны, развернутой против России, и что Украина — это террористическое государство», — сказал он.

Руководитель российского региона также предположил, что в случае с подрывом газопровода «не обошлось» без США.

Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что взрыв на газопроводе в Крыму, произошедший 23 августа, организовало Главное управление разведки Украины. По уголовному делу арестованы трое подозреваемых. Как установили российские спецслужбы, к диверсии причастна оперативная служба «Таврия» — территориальное подразделение разведки Минобороны Украины в Херсоне — с участием организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России).

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