Глава Крыма назвал Украину террористическим государством

Попытки Киева запугать жителей Крыма такими диверсиями, как подрыв газопровода на полуострове 23 августа, безуспешны, в то же время они свидетельствуют о том, что Украина является террористическим государством. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, сообщает «Интерфакс» во вторник, 7 сентября.

«Все это еще раз доказывает, что деятельность провокаторов из меджлиса (крымских татар, организация запрещена в России — «Лента.ру») и их сторонников является частью гибридной войны, развернутой против России, и что Украина — это террористическое государство», — сказал он.

Руководитель российского региона также предположил, что в случае с подрывом газопровода «не обошлось» без США.