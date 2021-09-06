Дерипаска: Ситуация в Гвинее может отразиться на рынке алюминия

Попытка государственного переворота, которая сейчас происходит в Гвинее, может стать причиной ухудшения ситуации на рынке алюминия, считает бизнесмен Олег Дерипаска.

Он отметил в Telegram, что 20% мирового производства использует бокситы из Гвинеи. "Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация", - пишет Дерипаска.

В воскресенье СМИ сообщили о выстрелах близ резиденции президента Гвинеи Альфы Конде. Сообщалось, что попытку захвата власти совершили представители элитного подразделения спецназа. Позже лидер мятежников заявил об аресте президента, роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ, а в администрации Конде сказали, что атака на резиденцию была успешно отражена.