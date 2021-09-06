В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Дерипаска: Ситуация в Гвинее может отразиться на рынке алюминия

Российская Газетаиещё 14
5 часов назад

Попытка государственного переворота, которая сейчас происходит в Гвинее, может стать причиной ухудшения ситуации на рынке алюминия, считает бизнесмен Олег Дерипаска.

Он отметил в Telegram, что 20% мирового производства использует бокситы из Гвинеи. "Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация", - пишет Дерипаска.

В воскресенье СМИ сообщили о выстрелах близ резиденции президента Гвинеи Альфы Конде. Сообщалось, что попытку захвата власти совершили представители элитного подразделения спецназа. Позже лидер мятежников заявил об аресте президента, роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ, а в администрации Конде сказали, что атака на резиденцию была успешно отражена.

В понедельник мятежники собираются организовать встречу с министрами и руководителями учреждений, а также сменить глав местных администраций на военных.

Конфликты,Телевидение,Олег Дерипаска,Гвинея,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители