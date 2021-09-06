Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила об отсутствии у России обязательств по Минским соглашениям. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России. Оптимизация у них такая, что ли?» — задалась вопросом Захарова. Она призвала посольство США в России рассказать коллегам на Украине о том, что Россия не является стороной минских договоренностей. При этом представитель МИД напомнила, что обязательства по исполнению мер лежат на Киеве, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

«Если почитать хоть раз документы Минского пакета, то станет ясно: там нет ни слова о каких бы то ни было обязательствах Российской Федерации, но такие обязательства имеют стороны конфликта, которыми являются власти Украины и вооруженные силы Украины с одной стороны, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооруженные формирования — с другой», — пояснила Захарова.