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Соратница Зеленского заявила, что Байден на встрече в Вашингтоне захотел в туалет

Газета.Ruиещё 1
12 часов назад

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая предположила, во время встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского американский лидер хотел в туалет.

Соратница Зеленского заявила, что Байден на встрече в Вашингтоне захотел в туалет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Накануне украинский политолог Олег Постернак опубликовал в Facebook фотографию со встречи двух лидеров. «Что там психологи говорят о позах и жестах?» — подписал он фото.

На снимке — Байден, закинувший ногу на ногу, Зеленский — в открытой позе с ладонями на коленях.

Многие пользователи отметили, что Байден, в отличие от Зеленского, кажется, совсем не настроен общаться. «Зеленский сидит как на американских горках. Байден в кабинете, в полном одиночестве думает о том, покормил ли собаку утром», — заявил один из комментаторов.

«Байден просто хочет в туалет», — написала под фото Богуцкая.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Джо Байденом. Встреча длилась около двух часов, заявления для прессы не последовало. С момента ее окончания до того, как Зеленский сел в автомобиль и уехал из Белого дома, прошло около пяти минут.

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