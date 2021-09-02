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Байден гарантировал Зеленскому энергетическую безопасность Украины

News.ruиещё 3
6 часов назад

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об обсуждениях со своим американской коллегой Джо Байденом гарантии энергетической безопасности страны. Об этом сообщает телеканал Украины 24.

Байден предоставил Зеленскому гарантии по энергетической безопасности Украины
Фото: ReutersReuters

По словам украинского лидера, США готовы вводить санкции в том случае, если будут нарушаться права Украины и её энергетической безопасности. Байден «понимает, что сегодня это приоритетный для Киева вопрос», уверен Зеленский.

Но эти гарантии будут ещё разрабатываться, потому что мы с доверием относимся друг к другу, я имею в виду наши страны, — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что США и Украина приняли совместное заявление по «Северному потоку — 2», в соответствии с которым американская сторона намерена продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, чтобы сохранить транзитную роль и обеспечить безопасность поставок Украиной в переходный энергетический период, а также не допустить использования Кремлём энергетики как геополитического оружия.

1 сентября прошла встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Американский президент в ходе общения заявил, что хотел бы снова побывать на Украине, которую он посещал в 2017 году в статусе вице-президента при правлении Барака Обамы.

Конфликты,Безопасность,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Барак Обама,Киев,Соединенные Штаты,Украина,
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