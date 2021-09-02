Байден предоставил Зеленскому гарантии по энергетической безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об обсуждениях со своим американской коллегой Джо Байденом гарантии энергетической безопасности страны. Об этом сообщает телеканал Украины 24.

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По словам украинского лидера, США готовы вводить санкции в том случае, если будут нарушаться права Украины и её энергетической безопасности. Байден «понимает, что сегодня это приоритетный для Киева вопрос», уверен Зеленский.

Но эти гарантии будут ещё разрабатываться, потому что мы с доверием относимся друг к другу, я имею в виду наши страны, — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что США и Украина приняли совместное заявление по «Северному потоку — 2», в соответствии с которым американская сторона намерена продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, чтобы сохранить транзитную роль и обеспечить безопасность поставок Украиной в переходный энергетический период, а также не допустить использования Кремлём энергетики как геополитического оружия.