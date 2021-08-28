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Военные США провели операцию по уничтожению боевика ИГ в Афганистане

Москва24иещё 1
4 часа назад

Военные США провели успешную операцию по уничтожению боевика террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Центрального командования вооруженных сил США. Известно, что беспилотный воздушный удар был нанесен в провинции Нангархар. "По предварительным данным, цель уничтожена", – сообщили в командовании. Там отметили, что среди гражданских никто не пострадал. 26 августа взрыв прогремел у ворот международного аэропорта Кабула. Спустя некоторое время у аэропорта возле отеля, где собирались американцы, произошел второй взрыв. По данным очевидцев, после него началась перестрелка. По информации СМИ, взрыв у ворот аэропорта был организован запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство". Затем стало известно о еще нескольких взрывах. По информации местного телеканала 1TV, один из них прогремел в трех-четырех километрах от аэропорта. В результате терактов в Кабуле погибли 13 американских военнослужащих. Позднее президент США Джо Байден заявлял, что лица, ответственные за взрывы в аэропорту, понесут наказание.

Военные США провели операцию по уничтожению боевика ИГ в Афганистане
Фото: Москва24Москва24
Конфликты,Джозеф Байден,Исламское государство,РИА Новости,Россия,Афганистан,Соединенные Штаты,
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