США начали мстить террористам после взрывов в аэропорту Кабула

Пентагон заявил, что США провели спецоперацию против боевика группировки «Исламское государство в Хорасане», являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), который был ответственен за организацию нападений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США Уильяма Урбана.

Фото: US MARINES / Reuters US MARINES / Reuters

По предварительным данным американского министерства, член ИГ был ликвидирован с помощью беспилотного летательного аппарата.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден дал армии США «всю необходимую свободу действий» для операций против «Исламского государства» в Афганистане. На заседании с главой государства силовики также проинформировали президента и вице-президента Камалу Харрис о том, что в Кабуле с высокой вероятностью будет совершена новая атака, однако ими были приняты максимальные меры для защиты аэропорта.

«Мы этого не простим, мы этого не забудем. Мы найдем вас и уничтожим. Вы за все заплатите. Наши люди и наша безопасность — это основной приоритет моей команды», — заявил американский лидер, комментируя причастность ИГ к терактам в кабульском аэропорту.