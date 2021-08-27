В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

СМИ: один из лидеров талибов считается террористом в США и "стоит" $5 млн

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Новый самопровозглашенный начальник службы безопасности "Талибана"* в Кабуле был объявлен террористом правительством США еще десть лет назад, передает телеканал NBC.

Один из лидеров талибов* оказался в списке террористов в США
Фото: DepositphotosDepositphotos

Сообщается, что Вашингтон предложил награду в размере $5 млн за информацию, которая может привести к поимке Халила Ур-Рахмана Хаккани. По данным Госдепартамента, что Хаккани "действовал в интересах "Аль-Каиды" и был связан с пакистанской разведкой. "Сеть Хаккани", которая, по словам официальных лиц США, функционирует как организованная преступная группировка, также обвиняется в похищении нескольких американцев в рамках бизнеса с целью получения выкупа.

По словам Дуга Лондона, который руководил контртеррористическими операциями ЦРУ в Афганистане до выхода на пенсию в 2018 году, Хаккани был партнером ЦРУ, когда в 1980-х годах агентство поставляло оружие афганским повстанцам для борьбы с советскими войсками. Сообщается, что он также является дядей Сираджуддина Хаккани, который в свое время был террористом в розыске.

"Группировка Хаккани" - самостоятельная террористическая организация в Афганистане, которая в союзе с "Талибаном" ведет партизанскую борьбу против правительственных сил, а также войск США и НАТО. После ухода советских войск из Афганистана "Сеть" стала союзником талибов.

Ранее сообщалось, что талибы создают совет из 12 человек для управления Афганистаном.

* Организация запрещена в России

Конфликты,Талибан,ЦРУ,Аль-Каида,НАТО,Госдеп США,телеканал NBC,Кабул,Соединенные Штаты,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители