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"Талибан" обвинил страны Запада в бесчеловечности

Газета.Ruиещё 3
9 часов назад

Представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид посетовал на то, что страны Запада вместе со своими гражданами эвакуируют из Афганистана местных квалифицированных специалистов. Об этом он сказал в интервью изданию The New York Times. По словам Муджахида, Запад не должен вмешиваться в дела республики и "забирать человеческие ресурсы". Речь идет о "врачах, преподавателях, других нужных людях", указал он. "В Америке они могут стать посудомойщиками или поварами. Это бесчеловечно", - заявил представитель движения. Он также заверил, что талибы не преследуют бывших переводчиков и других афганцев, работавших на США. Муджахид отметил, в Афганистане этим людям ничего не угрожает. Накануне верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что управление Верховного комиссара организации получает данные о том, что талибы в Афганистане нарушают права человека, в частности, проводят массовые казни гражданских лиц и не участвующих в боевых действиях военных. 15 августа радикальное движение "Талибан" объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

«Талибан» обвинил западные страны в бесчеловечности
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Мишель Бачелет,Талибан,ООН,Афганистан,
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