Лидер сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд попросил Россию о помощи

Он считает, что распространение экстремистской идеологии может выйти далеко за пределы Афганистана

Фото: Mohammad Ismail/Reuters Mohammad Ismail/Reuters

Лидер афганского сопротивления «Талибану»* в Панджшере Ахмад Масуд заявил, что ждет от России политической помощи и содействия в создании инклюзивного правительства. По его словам, Москва должна быть заинтересована в том, чтобы остановить насилие, иначе экстремизм распространится на Центральную Азию и южные регионы России. Российские дипломаты могут организовать мирные переговоры сил сопротивления и талибов*, сообщил Масуд в интервью РБК. Он отметил, что пока диалога с властями РФ не было.

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«Я надеюсь, что они [Россия] вмешаются политически и помогут избежать эскалации насилия. И это в их интересах, потому что если экстремистская идеология будет внедрена здесь, то заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России, тогда экстремизм будет на подъеме», — сказал Масуд.

Он отметил, что захват талибами Кабула стал примером для множества группировок по всему миру, что они тоже могут добиться власти, а это несет риски для безопасности не только Афганистана, но и соседних государств.

«Это все может привести к эскалации и появлению большего числа террористов, которые захотят прийти в Центральную Азию или дестабилизировать юг России. Я уверен, что это в их интересах [России] — вмешаться и помочь созданию тут инклюзивного правительства», — отметил лидер сопротивления.

По его словам, Россия может оказать содействие в организации необходимых сейчас переговоров.

«Я думаю, что Москва может помочь провести что-то вроде экстренных мирных переговоров между нами и «Талибаном» и убедить их прийти на них. Это то, что возможно, и то, что поможет нам», — отметил Масуд.

Он подчеркнул, что еще не общался с российской стороной, однако уверен, что дипломаты обеспокоены политической ситуацией в Афганистане и смогут помочь изменить ситуацию к лучшему. Масуд отметил, что его сторонники не хотят, чтобы Афганистан был в изоляции, и не признанным другими государствами. Он подчеркнул, что талибы не придерживаются демократических ценностей, инклюзивности и не выступают за права женщин. По его мнению, слова представителей движения значительно отличаются от того, как действует террористическая группировка.

Ахмад Масуд — сын лидера «Северного альянса» Ахмада Шаха Масуда, убитого 10 сентября 2001 года. Высшее образование получил в Европе, в 2016 году вернулся в Афганистан и в 2019 году стал официальным преемником отца.

О взятии Афганистана под свой контроль боевики «Талибана» объявили 15 августа. Они вошли в Кабул без боя и пообещали не устраивать репрессии к тем, кто помогал войскам западной коалиции в борьбе с террористами. Также они гарантировали соблюдение прав женщин и журналистов на территории страны.

На данный момент в Афганистане единственной провинцией, которую не контролируют талибы, Панджшер. О своей власти в провинции объявил вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Террористы поставили ополченцам ультиматум, но те отказались его выполнять. 22 августа талибы отправили несколько сотен бойцов на осаду Панджшера.