В России назвали препятствия для вывода войск США из Афганистана

США сталкиваются с препятствиями, пока выводят свои войска с территории Афганистана. Возможно, из-за этого Соединенные Штаты не смогут вывести весь контингент до 31 августа, считает постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. Его цитирует РИА Новости.

Российский постпред назвал препятствия для окончательного завершения американской миссии в регионе. В основном их создает нынешняя ситуация в стране, особенно в аэропорту Кабула. «Хаос — это слово, которое, наверное, лучше всего характеризует нынешнюю ситуацию», — отметил Чижов.

США должны завершить эвакуацию всех своих граждан, находящихся на территории Афганистана, до 31 августа. При этом американский президент Джо Байден сообщал, что обсуждает вопрос о продлении сроков.