Талибы назначили нового главу Центробанка Афганистана

При этом бывший руководитель ЦБ в правительстве бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Аджмал Ахмади заявлял, что талибы имеют доступ не более чем к 0,1% финансовых госрезервов. Это обусловлено тем, что большую часть денежных запасов Афганистана заморозили Соединённые Штаты. По его словам, с приходом к власти радикалы должны взять под контроль потоки капитала, а также ограничить доступ к долларовым активам в стране. Эти меры, по его мнению, помогли бы избежать роста инфляции и обнищания населения.